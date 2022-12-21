Путин: Страна дает все, что армия просит

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что у российских Вооруженных сил нет каких-либо ограничений по финансированию.

"У нас нет никаких ограничений по финансированию - страна дает все, что армия просит", - подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что на поле боя не может быть мелочей, поэтому российские военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым на самом высоком уровне.

"Аптечки, форма, все должно быть на самом высоком уровне, - заявил Путин. - Не буду перечислять всего - все, что необходимо бойцу, должно быть современным и надежным".

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заслушал предложения по дальнейшим действиям в рамках проведения специальной военной операции. Российский лидер заявил о готовности рассмотреть варианты по ближайшим и среднесрочным действиям Вооруженных сил страны.