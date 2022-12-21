Шойгу предложил увеличить призывной возраст россиян

В России могут повысить призывной возраст Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр обороны России Сергей Шойгу выступил с инициативой увеличить призывный возраст россиян. Соответствующее предложение прозвучало в ходе расширенной коллегии Минобороны РФ, которое проводит российский лидер Владимир Путин.

Инициатива предусматривает рост как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна поняться до 21 года, а вторая - до 30 лет, уверен Шойгу.

По оценке главы Минобороны, реформу следует проводить поэтапно. Руководитель оборонного ведомства уверен, что это повысит боеготовность российских Вооруженных сил.

Как ранее писал сайт KP.RU, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что срок службы в армии России стоит увеличить до двух лет, как это уже было ранее.