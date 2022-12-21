Путин призвал модернизировать систему военных комиссариатов России

Проведенная частичная мобилизация выявила проблемы военных комиссариатов, заявил президент РФ Путин Фото: REUTERS

Частичная мобилизация в России показала ряд проблем в системе военных комиссариатов, поэтому ее необходимо модернизировать, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

"Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего нужно модернизировать систему военных комиссариатов", - сказал глава государства.

По его мнению, это касается в первую очередь цифровизации баз данных и взаимодействия с местными и региональными властями относительно призыва граждан.

"Обновления требует система организации гражданской и территориальной обороны, взаимодействия с промышленностью. В частности, следует улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники, материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации", - указал Путин

Напомним, президент России Путин распорядился создать единый ресурс по актуализации документов воинского учета к апрелю 2024 года.

В реестре документов о гражданах будет указываться информация о регистрации по месту жительства, сведения о постановке на воинский учет, о состоянии здоровья гражданина, об образовании, рабочем статусе, имуществе и иные данные, необходимые для учета военнообязанных граждан.