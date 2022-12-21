Bloomberg: Россия и Иран строят новый торговый маршрут в 3000 км

Новый торговый маршрут России и Ирана будет недоступен для иностранного вмешательства, уточнили в Bloomberg Фото: REUTERS

Россия и Иран строят новый трансконтинентальный торговый маршрут, протянувшийся от восточной окраины Европы до Индийского океана, об этом пишет агентство Bloomberg. Протяженность маршрута составляет 3000 км, он будет "недоступен для любого иностранного вмешательства", утверждают журналисты издания.

"Россия и Иран, находящиеся под огромным давлением санкций, поворачиваются друг к другу — и оба они тоже смотрят на восток. Цель состоит в том, чтобы оградить коммерческие связи от вмешательства Запада и наладить новые связи с гигантскими и быстрорастущими экономиками Азии", - говорится в материале.

Данные отслеживания судов, к которым апеллируют журналисты, показывают, что десятки российских и иранских судов, в том числе подпадающие под санкции, уже курсируют по этому маршруту. Две страны тратят миллиарды долларов на ускорение доставки грузов по рекам и железным дорогам, связанным Каспийским морем.

"Речь идет о создании устойчивых к санкциям цепочек поставок на всем протяжении", - полагает эксперт по санкциям и внешней политике России в лондонском Международном институте стратегических исследований Мария Шагина.

Возникающий торговый коридор позволит России и Ирану сократить существующие маршруты на тысячи километров, подчеркнула она. На его северной оконечности находится Азовское море, которое граничит с Крымским полуостровом, юго-восточным побережьем, включая порт Мариуполь, и устьем реки Дон.

Вместе с тем товарооборот России и Ирана с января по октябрь 2022-го превысил объем торговли между этими странами за весь 2021 год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Замглавы ведомства РФ Владимир Ивин уточнил, что увеличение импорта составило 10%, а экспорта – 27%.