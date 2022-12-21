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НовостиПолитика21 декабря 2022 18:44

Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины

Источник:kp.ru
Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины

Блинкен сообщил о включении ЗРК Patriot в новый пакет американкой помощи для Украины

Фото: REUTERS

Американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США выделят Украине дополнительную военную помощь на сумму около 1,85 миллиарда долларов.

По его словам, в новый пакет будет включен зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

- США выделяют дополнительную военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая первую передачу системы ПВО Patriot, - сообщил госсекретарь.

Тем временем, группа конгрессменов-республиканцев направила официальное письмо госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием предоставить информацию о возможных финансовых связях между Демократической партией и правительством Украины через обанкротившуюся криптобиржу FTX.