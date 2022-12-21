РИА Новости: Боец "Азова"* расстрелял мирных жителей у школы в Мариуполе Фото: REUTERS

В Мариуполе (ДНР) боец нацбатальона "Азов"* Иван Бочкарев с позывным "Ведьмак" устроил расстрел нескольких мирных жителей. Об этом говорится в материалах Международного общественного трибунала по Украине.

По информации медиапроекта "Мариуполь - территория преступлений", Бочкарев - водитель-стрелок группы разведки спецназначения, пишу РИА Новости. В феврале этого года его группа заняла позиции в школе № 42 и расстреляла прятавшихся в ней горожан.

Военная техника, которая на тот момент находилась на территории учебного заведения, где размещались члены "Азова"*до марта, привлекала внимание мирных жителей. Боевики часто принимали это за шпионаж.

В одно из таких дежурств внимание Бочкарева привлек мужчину, который проходил мимо школы. Бойцу показалось, якобы мужчина снимал на камеру военную технику. Тогда "Ведьмак" отвел его за здание школы, где и расправился с ним.

- Командир роты группы разведки спецназначения отобрал у задержанного телефон и приказал "Ведьмаку" расстрелять его. Бочкарев в ту же минуту ликвидировал гражданского тремя выстрелами в живот и грудь, - сказано в материале.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины устроили расстрел мирных жителей в селе Великая Александровка, расположенном в северной части Херсонской области. Всего они убили 16 человек.

"Азов"* - *Запрещенная в России террористическая организация