Украинские военные расстреляли 16 мирных жителей на севере Херсонской области

Украинские боевики устроили расстрел мирных жителей в Херсонской области Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили расстрел мирных жителей в селе Великая Александровка, расположенном в северной части Херсонской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов в пятницу, 7 октября 2022 года.

"В Великой Александровке на глазах у односельчан укронацисты расстреляли местных 16 жителей, - написал Стремоусов. - Причем теперь укронацисты воспринимают жителей Херсонской области как биомусор, который надо уничтожать, без разбора".

Как ранее писал сайт KP.RU, пять человек погибли, еще столько же пострадали при ударе ВСУ по гражданскому автобусу в Херсоне, который доставлял людей на работу. Общественный транспорт попал под обстрел в 7 часов утра в момент, когда он проезжал по Дарьевском мосту.

Напомним, украинские боевики нанесли артиллерийский удар по колонне автомобилей, которая направлялась в освобожденную часть Запорожской области. В результате погибло 24 человека, еще 36 ранено. Член главного совета региона Владимир Рогов расценил эти действия Киева как антироссийскую провокацию и месть людям, которые устраивали митинг с призывом открыть им въезд в освобожденную часть Запорожья.