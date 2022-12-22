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НовостиПолитика21 декабря 2022 22:50

Байден заявил об открытости Зеленского к диалогу о мире

Зеленский описал свое понимание мира как отсутствие территориальных компромиссов и возмещение убытков Украине
Мария ПАВЛОВА
Байден заявил, что Зеленский открыт к мирному диалогу.

Байден заявил, что Зеленский открыт к мирному диалогу.

Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский открыт к мирному диалогу с Россией и готов к поиску «справедливого мира». Об этом Байден заявил в четверг 22 декабря во время совместной пресс-конференции после встречи с украинским президентом. Трансляцию пресс-конференции ведет телеканал Sky News.

«Президент Зеленский, вы дали четко понять, что открыты к достижению... позвольте мне перефразировать. Вы открыты к достижению мира, справедливого мира», - сказал Байден, обратившись к украинскому президенту, в ответ на эти слова Зеленский кивнул.

Позднее Владимир Зеленский озвучил свое понимание «справедливого мира», заявив, что для него это предполагает отсутствие территориальных уступок и компромиссов, а также «возмещение всех убытков».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в Вашингтоне. Он встретился с президентом США Джо Байденом, после переговоров лидеры дали совместную пресс-конференцию. Ранее сообщалось, что запланировано выступление Зеленского перед американскими конгрессменами.

Байден во время переговоров пообещал Зеленскому и дальше оказывать военную помощь Украине. Таким образом Вашингтон намерен создавать «издержки для Кремля».