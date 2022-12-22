Минцифры: качество мобильной связи в России не пострадает после ухода Nokia и Ericsson

Минцифры заявило, что качество сотовой связи не ухудшится после ухода из России иностранных компаний. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Качество мобильной связи в России не пострадает после ухода Nokia и Ericsson. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», - заявили в ведомстве, комментируя предположения зарубежных СМИ о том, что уход Nokia и Ericsson может в долгосрочной перспективе нанести ущерб российским мобильным сетям.

В Минцифры уточнили, что в России нет дефицита телеком-оборудования.

Напомним, финская компания Nokia объявила, что уходит с российского рынка, в апреле 2022 года. Она была одним из главных поставщиков оборудования для сотовых операторов. Что теперь будет с мобильным интернетом и ценами на связь, читайте здесь на KP.RU.

Ранее был опубликован полный список иностранных марок и брендов, которые покидают Россию.

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