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НовостиОбщество22 декабря 2022 0:44

Минцифры: качество мобильной связи в России не пострадает после ухода Nokia и Ericsson

Операторы связи будут поэтапно переходить на российское оборудование
Мария ПАВЛОВА
Минцифры заявило, что качество сотовой связи не ухудшится после ухода из России иностранных компаний.

Минцифры заявило, что качество сотовой связи не ухудшится после ухода из России иностранных компаний.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Качество мобильной связи в России не пострадает после ухода Nokia и Ericsson. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

«Дефицита телеком-оборудования нет, уход компаний не отразится на качестве связи. Операторы будут поэтапно переходить на российское оборудование», - заявили в ведомстве, комментируя предположения зарубежных СМИ о том, что уход Nokia и Ericsson может в долгосрочной перспективе нанести ущерб российским мобильным сетям.

В Минцифры уточнили, что в России нет дефицита телеком-оборудования.

Напомним, финская компания Nokia объявила, что уходит с российского рынка, в апреле 2022 года. Она была одним из главных поставщиков оборудования для сотовых операторов. Что теперь будет с мобильным интернетом и ценами на связь, читайте здесь на KP.RU.

Ранее был опубликован полный список иностранных марок и брендов, которые покидают Россию.

Чего больше в этом уходе — политики или экономики, читайте здесь на KP.RU.