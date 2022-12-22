Володин заявил о начале заката Европы из-за ценовых потолков на газ и нефть

Вячеслав Володин Фото: Иван МАКЕЕВ

Введение ценовых потолков на газ и нефть ознаменовало начала заката Европы, чье благополучие строилось за счет российских энергоресурсов. Об этом заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в четверг, 22 декабря 2022 года.

По словам политика, времена социальной стабильности и экономического роста Евросоюза теперь в прошлом. Европейские страны теперь вынуждены покупать американское сырье в четыре раза дороже, чем оно продается в Соединенных Штатах, из-за чего производство многих продуктов стало нерентабельным.

"ЕС теряет свою промышленность. Производство становится нерентабельным, - написал Володин в своем телеграм-канале. - Предприятия вынуждены переносить мощности в другие страны. Закрываются заводы".

Спикер Госдумы заключил, что США удалось лишить Европейский союз суверенитета и тем самым – перспектив развития.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что потолок цен на нефть, установленный на уровне 60 долларов за баррель наносит больше вреда Европе, чем России.

Это аргументируется тем, что Россия сохранит свои доходы, в том числе за счет поставок по трубопроводу "Дружба", освобожденного от эмбарго, при этом многим европейским странам придется столкнуться с взлетом стоимости топлива.