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НовостиПолитика22 декабря 2022 5:57

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске украинских спецподразделений для удержания Артемовска

В задачи подразделений входит также пресечение случаев дезертирства в рядах ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске украинских спецподразделений для удержания Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил о переброске украинских спецподразделений для удержания Артемовска

Фото: REUTERS

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, ссылаясь на данные разведки, заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в район Артемовска (Бахмута) дополнительные спецподразделения для удержания данного пункта.

«Для удержания населенного пункта отмечена дополнительная переброска военнослужащих украинских ССО», - приводит РИА Новости слова офицера Народной милиции ЛНР, который уточнил, что в задачи данных спецподразделений, кроме противодействия наступлению и ведения маневренной обороны, входит также пресечение паники и случаев дезертирства в рядах украинской армии.

Напомним, накануне Марочко рассказал о росте дезертирства в украинской армии. По его словам, мобилизованные украинские военные сбегают с позиций у Соледара.