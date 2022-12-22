Режиссер Бекмамбетов продал российскую часть киностудии, создавшей "Елки" и "Ночной дозор"

Тимур Бекмамбетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Режиссер Тимур Бекмамбетов продал российскую часть киностудии Bazelevs, которая создала ряд популярных фильмов, в том числе "Елки", "Ночной дозор" и "Ирония Судьбы. Продолжение". Об этом сообщает РБК.

В роли покупателей выступили генеральный продюсер Bazelevs Лала Рустамова и коммерческий директор компании Тимур Асадов.

Рустамова подтвердила факт приобретения активов, добавив, что сделка носила "коммерческий характер и совершилась на рыночных условиях".

По данным издания, сделка касается только юридического лица ООО "Базелевс", которое обладает правами на русскоязычный контент киностудии.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 24 декабря по 8 января, в преддверии 100-летнего юбилея киностудии, на "Мосфильме" пройдет ежегодное новогоднее представление для всей семьи, которое в этом сезоне получило название "Счастье есть!".