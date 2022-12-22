Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире22 декабря 2022 6:27

Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон

WP: Зеленский не достиг своей цели получить от США более современные вооружения
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон

Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон

Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post

В материале сказано о расхождении во взглядах президента США Джо Байдена и украинского лидера на военные нужды Киева. Отмечается, что Зеленский, а также его советники «продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять».

Как отмечается в статье, различались цели переговоров украинского и американского лидера. Авторы материала заявляют, что Зеленский хотел получить «более мощное вооружение», повысив способность Киева вести «крупные наступательные операции» в 2023 году.

«Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», - пишут авторы материала.

Тем временем, как сообщил изданию источник в Белом доме, Вашингтон ожидал обсуждения того, что украинский президент «думает о дипломатии». «На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», - заявил собеседник газеты.

Напомним, ранее американский президент сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом примерно два млрд долларов, однако украинский лидер попросил увеличить поставки входящих в пакет помощи ЗРК Patriot.