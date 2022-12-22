Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции. Об этом говорится в статье газеты The Washington Post

В материале сказано о расхождении во взглядах президента США Джо Байдена и украинского лидера на военные нужды Киева. Отмечается, что Зеленский, а также его советники «продолжают настаивать на том, чтобы Вашингтон направил современные вооружения, которое Байден не хочет предоставлять».

Как отмечается в статье, различались цели переговоров украинского и американского лидера. Авторы материала заявляют, что Зеленский хотел получить «более мощное вооружение», повысив способность Киева вести «крупные наступательные операции» в 2023 году.

«Практически не было признаков того, что ему это удалось, по крайней мере, в краткосрочной перспективе», - пишут авторы материала.

Тем временем, как сообщил изданию источник в Белом доме, Вашингтон ожидал обсуждения того, что украинский президент «думает о дипломатии». «На каком этапе он сейчас, и что ему нужно, чтобы убедиться, что Киев находится в максимально сильной позиции, чтобы можно было ускорить процесс переговоров», - заявил собеседник газеты.

Напомним, ранее американский президент сообщил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом примерно два млрд долларов, однако украинский лидер попросил увеличить поставки входящих в пакет помощи ЗРК Patriot.