Посол Антонов назвал пустым звуком заявления США о нежелании вступать в конфликт с Россией

Анатолий Антонов Фото: Евгения ГУСЕВА

Визит главы Украины Владимира Зеленского в Вашингтон подтвердил, что все заявления Соединенных Штатов о нежелании вступать в конфликт с Россией являются пустым звуком. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова приводятся в телеграм-канале российского посольства.

"Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией – пустой звук", - подчеркнул Антонов.

По его словам, своими действиями Вашингтон фактически объявил киевскому режиму о необходимости "войны по доверенности" против Российской Федерации, а также подтвердил готовность выделять колоссальные ресурсы для этого.

Как ранее писал сайт KP.RU, британские журналисты выразили мнение, что поездка Владимира Зеленского в США и встреча с американским президентом Джозефом Байденом свидетельствует о расколе Запада и усталости из-за украинского конфликта.

Напомним, американские обозреватели считают, что Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции.