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НовостиПолитика22 декабря 2022 7:01

Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле отеля в Донецке, где был ранен Рогозин

Елизавета КУЗНЕЦОВА
Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле отеля в Донецке, где был ранен Рогозин

Пушилин заявил о гибели двух человек при обстреле отеля в Донецке, где был ранен Рогозин

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о гибели двух человек в результате при обстреле гостиницы в Донецке, где был ранен бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, а также председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Пушилин также сообщил, что состояние раненных Рогозина и Хоценко удовлетворительное.

Ранее Рогозин рассказал о своем ранении, полученном при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Бойцы мои тоже ранены, один в коме, один погиб», - заявил он.

Как писал сайт KP.RU, врачи пришли к выводу, что осколок мины, который попал в позвоночник экс-главе Роскосмоса, извлечь невозможно. Ему предстоит операция.