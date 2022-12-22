В России выявлен 7 451 случай заражения коронавирусом 21 декабря 2022 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшие сутки в России выявлен 7 451 новый случай заболевания коронавирусной инфекций, следует из данных Оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве, где за сутки заболели 1 709 человек. На втором месте по количеству заражений Санкт-Петербург – там 1 006 случаев, на третьем Пермский край, в котором заразились 343 человека.

Кроме того, за сутки от коронавируса скончались 54 пациента, а 1 212 человек были госпитализированы с COVID-19. Выздоровели от инфекции 1 243 пациента.

Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса с начала пандемии в России достигло 21 743 302. Умерли от инфекции 392 220 человек, количество выздоровевших пациентов выросло до 21 140 943.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией, гриппом, а также другими острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).