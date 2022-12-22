Пашинян обвинил миротворческий контингент России в "невыполнении обязательств" по Нагорному Карабаху Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что миротворческий контингент России якобы не выполняют свои обязательства, который касается контроля над Лачинским коридором. Такое заявление глава армянского правительства сделал несмотря на усилия российских миротворцев по разблокировке коридора.

«Де-факто получается, что обязательства, зафиксированные трехсторонним заявлением, то есть контроль над Лачинским коридором, не выполняет и миротворческий контингент РФ», - заявил премьер-министр Армении на заседании правительства.

Пашинян также заявляет, что все это «происходит в результате незаконных действий Азербайджана, но от этого ситуация не меняется, так как ключевой смысл присутствия миротворцев - пресечение беззакония и контроль над Лачинским коридором».

По его словам, гуманитарная ситуация в регионе остается крайне напряженной, а также ощущается дефицит товаров первой необходимости, вреди которых продовольствия. Он призвал активнее работать над отправкой в Карабах мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ.

Напомним, ранее Пашинян заявил о готовности продлить мандат миротворческих сил России в Нагорном Карабахе на 20 лет, отметив, что готов это сделать лично.