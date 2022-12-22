В Госдуме сообщили о возможности закрепить новый призывной возраст в России в 2023 году

В России могут повысить призывной возраст уже в 2023 году Фото: Александр ГЛУЗ

Государственная дума России способна закрепить в законодательстве увеличение призывного возраста граждан страны в течение 2023 года. Об этом заявил ТАСС глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

"Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года все вполне может быть реализовано", - подчеркнул Картаполов, добавив, что комитет по обороне поддерживает соответствующее предложение главы Минобороны Сергея Шойгу.

Как ранее писал сайт KP.RU, Сергей Шойгу предложил увеличить призывный возраст россиян. Инициатива предусматривает поэтапный рост как минимального, так и предельного возраста, в котором призывают на срочную службу в армии. Первая планка должна поняться до 21 года, а вторая - до 30 лет.

Какие еще важные вопросы затронул руководитель министерства обороны в своем докладе на расширенной коллегии ведомства, которую провел президент России Владимир Путин, читайте в материале военного обозревателя "Комсомольской правды" Виктора Баранца.