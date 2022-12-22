Пушилина поразила погруженность Путина в детали спецоперации

Владимир Путин Фото: REUTERS

Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поразили врио главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина. Об этом он рассказал в эфире канала "Соловьев Live".

"Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает, - уточнил Пушилин. - Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше".

По словам чиновника, российский лидер рассказал ему как о тонкостях событий, которые сейчас происходят, так и о нюансах того, что произойдет в дальнейшем.

Важное место в диалоге Путина и Пушилина заняли социальные вопросы, в том числе обеспечение населения отоплением, водой, медицинской помощью, а также восстановление Донбасса.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине, возможно, является длительным процессом, но появление новых территорий стало значимым результатом для РФ, Азовское море стало внутренним морем.

Также глава государства отметил, что Россия продолжит последовательную борьбу за свои национальные интересы, сначала мирными методами, но если это не поможет, то задействует все имеющиеся средства.

Напомним, президент России раскрыл, сколько россиян призвано, но пока не отправлены в зону СВО в рамках частичной мобилизации. По его словам, 150 тысяч мобилизованных находятся на полигонах. Это достаточный резерв для ведения операции, заключил Владимир Путин.