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НовостиПолитика22 декабря 2022 9:57

Песков оценил итоги визита Зеленского в США

Песков заявил, что в ходе визита Зеленского в США призывов к миру не звучало
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Владимир Зеленский в Капитолии

Владимир Зеленский в Капитолии

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги визита главы Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты, который состоялся в среду, 21 декабря 2022 года.

По словам официального представителя Кремля, уже сейчас можно сказать, что призывов к мирному урегулированию ситуации в ходе мероприятия не звучало, равно как и предостережений по поводу обстрела жилых домов в Донбассе.

"Пока можем констатировать с сожалением тот факт, что ни со стороны президента Байдена, ни со стороны президента Зеленского не прозвучало хоть каких-то слов, которые можно было бы воспринимать как, скажем так, потенциальную готовность прислушаться к озабоченностям России", - констатировал Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что Владимир Зеленский не смог достичь цели своего визита в Вашингтон и получить более современные вооружения для того, чтобы вести наступательные операции.

Киев выступил с очередными запросами относительно ракет большой дальности ATACMS и беспилотников Grey Eagle и Reape, однако не услышал даже обещаний о поставках данного вооружения в обозримом будущем.