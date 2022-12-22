Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 декабря 2022 10:08

Песков прокомментировал запланированные поставки американских ЗРК Patriot на Украину

Песков заявил, что при поставках на Украину американские ЗРК Patriot станут законной целью ВС России
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков прокомментировал запланированные поставки американских ЗРК Patriot на Украину

Песков прокомментировал запланированные поставки американских ЗРК Patriot на Украину

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, заявил, что, если Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они будут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.

«Безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», - заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, США, как и другие страны делают шаги «по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня» вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а напротив приводит «к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться».

Напомним, накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. Незадолго до этого в Белом доме сообщили о планах Вашингтона обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению данной батареи, уточнив, что обучение, которое планируют вести «в одной из третьих стран», в итог «займет некоторое время».