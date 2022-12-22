Песков прокомментировал запланированные поставки американских ЗРК Patriot на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, заявил, что, если Вашингтон поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они будут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.

«Безусловно, как и все другие виды вооружений, которые используют вооруженные силы Украины. Все-таки демилитаризация является одной из целей специальной военной операции», - заявил представитель Кремля.

Как отметил Песков, США, как и другие страны делают шаги «по пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня» вооружений, поставляемых Киеву. По его словам, это не способствует скорейшему урегулированию ситуации, а напротив приводит «к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться».

Напомним, накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи объемом около двух млрд долларов, в который войдут в том числе ЗРК Patriot. Незадолго до этого в Белом доме сообщили о планах Вашингтона обучать Вооруженные силы Украины (ВСУ) применению данной батареи, уточнив, что обучение, которое планируют вести «в одной из третьих стран», в итог «займет некоторое время».