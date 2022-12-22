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НовостиПолитика22 декабря 2022 10:16

Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву только продлевают страдания украинского народа

По словам представителя Кремля, действия Запада не способствуют разрешению конфликта
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву только продлевают страдания украинского народа

Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву только продлевают страдания украинского народа

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, заявил, что поставки Киеву западных вооружений не способствуют разрешению конфликта, а только лишь продлевают страдания украинского народа.

По его словам, западные страны продвигаются на «пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня» вооружений, которые они поставляют Киеву. Как отметил представитель Кремля, подобные действия не способствует скорейшему урегулированию украинского конфликта, а наоборот приводит «к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться».

Напомним, как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента также прокомментировал запланированные Вашингтоном поставки Киеву зенитно-ракетные комплексов (ЗРК) Patriot, заявив, что в таком случае они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.