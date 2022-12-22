Песков заявил, что поставки западных вооружений Киеву только продлевают страдания украинского народа Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг, 22 декабря, заявил, что поставки Киеву западных вооружений не способствуют разрешению конфликта, а только лишь продлевают страдания украинского народа.

По его словам, западные страны продвигаются на «пути постоянного расширения ассортимента и повышения технического уровня» вооружений, которые они поставляют Киеву. Как отметил представитель Кремля, подобные действия не способствует скорейшему урегулированию украинского конфликта, а наоборот приводит «к тому, что, к сожалению, страдания украинского народа будут продолжаться».

Напомним, как писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента также прокомментировал запланированные Вашингтоном поставки Киеву зенитно-ракетные комплексов (ЗРК) Patriot, заявив, что в таком случае они станут законными целями для Вооруженных сил (ВС) России.