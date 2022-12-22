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НовостиПолитика22 декабря 2022 10:39

Песков заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе действуют в соответствии с договором

Представитель Кремля ответил на слова премьер-министра Армении
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе действуют в соответствии с договором

Песков заявил, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе действуют в соответствии с договором

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миротворческий контингент России в зоне Нагорного Карабаха действуют в полном соответствии с трехсторонними договоренностями, заключенными ранее Москвой, Баку и Ереваном, а также делают все для обеспечения порядка. Такое заявление в четверг, 22 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают», - заявил представитель Кремля, отметив, что российские миротворцы действуют «исключительно в соответствии с духом и буквой» ранее подписанных документов.

Таким образом Песков ответил на слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее заявил обвинил миротворческий контингент России в «невыполнении обязательств» по Нагорному Карабаху.

«Мы безусловно с нашими армянскими коллегами и союзниками продолжим обсуждение этой темы», - отметил также Песков.