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НовостиОбщество22 декабря 2022 10:56

"Росатом" оценил консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Росатом" назвал консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС полезными и откровенными
Елизавета КУЗНЕЦОВА
"Росатом" оценил консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

"Росатом" оценил консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консультации между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прошла на тему безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС) в четверг 22 декабря, в Москве, были предметными, а также полезными и откровенными. Такое заявление сделали в «Росатом».

«Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный», - сказано в заявлении, где отметили, что в ходе консультаций была видна существенная близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности Запорожской АЭС, а также говорится о том, что данные контакты будут продолжены.

Делегацию России возглавлял генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ представлял гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Напомним, еще в начале декабря этого года Гросси заявил, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому договору по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.