"Росатом" оценил консультации России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Консультации между Россией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), которая прошла на тему безопасности Запорожской атомной электростанции (АЭС) в четверг 22 декабря, в Москве, были предметными, а также полезными и откровенными. Такое заявление сделали в «Росатом».

«Обе стороны расценили состоявшийся разговор как предметный, полезный и откровенный», - сказано в заявлении, где отметили, что в ходе консультаций была видна существенная близость позиций по проекту декларации о создании зоны безопасности Запорожской АЭС, а также говорится о том, что данные контакты будут продолжены.

Делегацию России возглавлял генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, делегацию МАГАТЭ представлял гендиректор агентства Рафаэль Гросси.

Напомним, еще в начале декабря этого года Гросси заявил, что наблюдатели МАГАТЭ близки к приемлемому договору по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.