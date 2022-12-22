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НовостиПолитика22 декабря 2022 10:57

Российские ПВО сбили три украинских дрона и два снаряда HIMARS в зоне спецоперации

Российские истребители уничтожили украинские самолеты и вертолет
Сергей ГАПЧУК
Российские ПВО сбили три украинских дрона и два снаряда HIMARS в зоне спецоперации

Российские ПВО сбили три украинских дрона и два снаряда HIMARS в зоне спецоперации

Фото: Александр КОЦ

Системами ПВО вооруженных сил России за минувшие сутки в зоне проведения спецоперации было сбито три украинских дрона, а также два снаряда РСЗО HIMARS, об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram-канале.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковское Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за истекший период времени также перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Попасная и Бараниковка Луганской Народной Республике.

Как писал сайт KP.RU, истребители ВКС России сбили два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в ДНР. Украинские самолеты МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Вертолет уничтожен в районе населенного пункта Доброполье.

Ранее на этой неделе российские системы противовоздушной обороны сбили украинский самолет Су-25 в районе города Угледара в ДНР. Еще один вертолет Ми-8 был сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Северное.