Российские истребители сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8 в ДНР Фото: Михаил ФРОЛОВ

Истребители Воздушно-космических войск России сбили два самолета МиГ-29 и вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России сбито два самолета МиГ-29 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Шевченко и Богатырь. Кроме того, в районе населенного пункта Доброполье ДНР уничтожен украинский вертолет Ми-8», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, по словам генерал-лейтенанта, российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Володино, Торское и Войковский в ДНР.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе Воздушно-космические войска России сбили в Донецкой народной республике украинские истребители МиГ-29 и вертолет Ми-8.