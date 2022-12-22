Концерн Henkel объявил о начале продажи бизнеса в России

Симон Бажель-Тра Фото: REUTERS

Немецкий химико-промышленный концерн Henkel, который производит такие моющие средства, как Persil, Losk и Vernel, начал процесс продажи бизнеса в России. Об это заявила председатель Комитета акционеров и Наблюдательного совета компании Симон Бажель-Тра в интервью изданию Neue Zurcher Zeitung.

"Процесс идет, и мы хотим завершить его быстро", - подчеркнула Бажель-Тра.

По ее словам, изначально имелось много потенциальных покупателей, но сейчас этот список сокращается представителями компании.

Как ранее писал сайт KP.RU, журналисты выяснили, что с 1 января следующего года компания Henkel собирается вести деятельность в России под новым названием Lab Industries.

Генеральный директор представительства Henkel в России Сергей Быковский заявил, что Henkel "работает над реализацией данного решения, которое подразумевает передачу прав собственности", для чего нужна независимость локальной компании.

Напомним, в ноябре этого года появилось сообщение о том, что Henkel уходит из России. При этом в компании отметили, что Российские сотрудники компании будут по-прежнему трудоустроены и получать заработную плату.