Макрон призвал Европу добиться большей автономии от США в рамках НАТО Фото: REUTERS

Европа должна добиться большей автономии от Вашингтона, в том числе в рамках Североатлантического альянса. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон.

«Европа должна защитить себя. Европа должна получить технологическую автономию от США, а также быть автономной в военном плане, создать настоящую европейскую опору в НАТО», - заявил французский лидер в интервью газете Monde, отметив, что речь не идет об альтернативном проекте, отметив также, что в вопросе украинского конфликта Европа более уязвима перед Россией, а также больше зависима от США.

Напомним, ранее Макрон назвал стоимость энергоносителей причиной «рассинхронизации» в отношениях между Европой и США. По его словам, администрация США, а также американский президент Джо Байден «лично очень привязаны к Европе», на сегодняшний день граждане и промышленность в Соединенных Штатов и Европы платят за энергию очень по-разному.