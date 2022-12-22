Захарова сравнила Зеленского с диверсантом, которого идеологически прокачали в Вашингтоне Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский напоминает американского диверсанта, которого пригласили в Вашингтон для идеологической прокачки, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав поездку Зеленского в США.

Как сообщал сайт KP.RU, 21 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский прилетел в США на авиабазу недалеко от Вашингтона. После этого Зеленский встретился с президентом Байденом и выступил перед конгрессом.

Джен Псаки объяснила неожиданный визит Зеленского в Вашингтон снижением поддержки Украины в США. По ее словам, это было попыткой вновь "продать тему" конгрессу и обществу.

Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что Вашингтон выполняет каждое требование президента Украины Владимира Зеленского, принося в жертву благополучие собственного населения, можно назвать "наиболее унизительным сценарием для одного из самых великих государств в мире".

Он с возмущением подчеркнул, что "приезжает Зеленский, одетый как менеджер стриптиз-клуба и начинает требовать деньги..."

Кроме того, Белый дом опубликовал видео, на котором Зеленский выразил надежду, что Конгресс США одобрит финансовую помощь для «преступлений» Киева.

"Я надеюсь, что Конгресс одобрит финансовую помощь для наших преступлений...", - заявил Зеленский.

Как отмечается, таким образом перевели слова президента Украины в ходе его выступления в Вашингтоне.