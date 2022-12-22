Глава МИД Турции заявил, что Швеция не предприняла конкретных шагов для экстрадиции террористов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал действия властей Швеции, заявив, что они не предприняли никаких конкретных шагов для экстрадиции террористов, а также не приступили к заморозке их счетов.

После переговоров по данному вопросу министром иностранных дел Швеции Тобиасом Билльстремом, глава турецкого внешнеполитического ведомства напомнил, что экстрадиция террористов была условием, которая Анкара выдвинула для одобрения вступления Стокгольма в Североатлантический альянс.

По его словам, «Швеция остается центром притяжения для террористов» исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Турция обвиняет в попытке госпереворота 2016 года. Как отметил турецкий министр, Анкара ценит предпринятые Столкгольмом меры, но их недостаточно.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не сможет согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны не выполнят обещания, которые были ранее даны, отметив, что турецкая сторона «очень четко» изложила свои условия.

«Нет ничего скрытого. Наше условие состоит в том, чтобы эти страны прекратили деятельность и демонстрации террористических организаций и выдали террористов, находящихся в их руках», - заявил тогда турецкий лидер.