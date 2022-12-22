Владимир Зеленский в Капитолии Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский завуалированно потребовал больше помощи от Соединенных Штатов, назвав текущую поддержку "недостаточной". Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

"По каким меркам недостаточная? Мы не обязаны ничего предоставлять Украине", - подчеркнул офицер.

Он рекомендовал американским сенаторам, прежде чем решить выделить Киеву еще больше средств налогоплательщиков после пламенного выступления Зеленского в Капитолии, подумать о национальных интересах собственной страны.

Дэвис подчеркнул, что конгрессу прежде всего следует ответить на вопрос: "Какие жизненно важные интересы США поставлены на карту?".

Как ранее писал сайт KP.RU, на официальном канале Белого дома опубликовано видео, в котором Владимир Зеленский во время своего визита в Вашингтон выразил надежду, что Конгресс США одобрит финансовую помощь для "преступлений" Киева. Предположительно, речь идет об ошибке в переводе, хотя не исключатся и оговорка "по Фрейду".

Напомним, на пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины глава Белого дома Джозеф Байден пообещал оказывать помощь Киеву, пока Незалежная не прекратит свое существование. Вот тут уже никаких оговорок.