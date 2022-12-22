Международные резервы России выросли до 581,7 миллиарда долларов Фото: REUTERS

Международные резервы РФ в период с 9 по 16 декабря 2022 увеличились на 5,2 миллиарда долларов, достигнув 581,7 миллиарда, сообщает Банк России.

«Объем международных резервов по состоянию на 16 декабря составил 581,7 миллиарда долларов, увеличившись за неделю на 5,2 миллиарда, или на 0,9%, под воздействием положительной переоценки», – сказано на сайте регулятора.

Напомним, международные резервы Центробанка и правительства России состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и монетарного золота.

С 1 октября в России должно было заработать новое бюджетное правило. Его суть в том, что излишки доходов будут откладываться в юанях. Это позволит копить деньги и стабилизировать курс рубля. Некоторые эксперты сомневаются в эффективности этой схемы из-за ограниченной конвертируемости китайской валюты. Сайт KP.RU разбирался, где России лучше хранить доходы бюджета.