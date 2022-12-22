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НовостиПолитика22 декабря 2022 15:23

Глава поселка Любимовка погиб при подрыве автомобиля в Херсонской области

В автомобиль главы поселка Любимовка Штепа заложили взрывчатку
Владимир РОМАНЕНКО

Глава поселка Любимовка в Каховском округе Херсонской области Андрей Штепа погиб при подрыве автомобиля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Уточняется, что в его автомобиль заложили бомбу. "Он погиб, в машине была заложена взрывчатка", - сказал собеседник агентства. Каховский округ находится на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Заместитель главы администрации Новой Каховки Руслан Агаев подтвердил гибель главы населенного пункта.

"Да, подтверждаем гибель Андрея Штепы. Увы, это покушение им (ВСУ) удалось", — сказал он РИА Новости.

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