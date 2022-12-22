Путин заявил, что показатели России лучше, чем в странах G20 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции 22 декабря заявил, что, несмотря на все санкционное давление, дела у РФ обстоят намного лучше, чем у стран "Большой двадцатки".

"Что касается экономики, то, как вы знаете, несмотря на предрекаемые нам обвалы, разруху, катастрофу в сфере экономики, ничего подобного не происходит. Более того, Россия демонстрирует показатели намного лучшие, чем во многих странах "двадцатки", причем уверенно демонстрирует", - сказал Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.

Напомним, Турция закрепилась в пятерке стран G20 по темпам роста экономики, что выделяет ее на фоне угрозы глобальной рецессии, которую ожидают страны по итогам года. При этом ожидается рост ВВП страны на 3,9% по итогам отчета за третий квартал.

"Турция сегодня входит в пятерку лидеров G20 по темпам роста ВВП. Уверен, что рост экономики в 2022 году будет рекордным и страна успешно вступит в 2023 год", - сказал Эрдоган в Анкаре на встрече с региональными представителями возглавляемой им правящей Партии справедливости и развития (ПСР).