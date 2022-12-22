Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на пресс-подходе к журналистам объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году.

"Вопрос в том, что динамика событий очень большая", - заявил Владимир Путин.

Кроме того, он отметил, что "сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время"

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки давно втянуты в конфликт в Украине. Он подчеркнул, что у России не было выбора, кроме как защитить народ.

По словам президента, еще в советские времена работали институты по Украине. Уже тогда готовили почву, искали людей, смыслы определяли.

Глава государства отметил, что Россия надеялась на мирные договоренности. Он добавил, что нашей целью является защита людей.