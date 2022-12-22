Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 декабря 2022 16:02

Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году

Путин объяснил, что не выступил с посланием Федеральному собранию в 2022 году из-за большой динамики событий
Сергей ГАПЧУК
Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году

Путин объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на пресс-подходе к журналистам объяснил отсутствие послания Федеральному собранию в 2022 году.

"Вопрос в том, что динамика событий очень большая", - заявил Владимир Путин.

Кроме того, он отметил, что "сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время"

Как писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки давно втянуты в конфликт в Украине. Он подчеркнул, что у России не было выбора, кроме как защитить народ.

По словам президента, еще в советские времена работали институты по Украине. Уже тогда готовили почву, искали людей, смыслы определяли.

Глава государства отметил, что Россия надеялась на мирные договоренности. Он добавил, что нашей целью является защита людей.