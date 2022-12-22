Путин заявил, что США давно вовлечены в украинский конфликт

Президент России Владимир Путин заявил, что США давно втянуты в конфликт в Украине. Об этом он сказал в ходе конференции, отметив, что у России не было выбора, кроме как защитить народ.

"Я бы, позвольте пошутить, посмотрел бы на эту проблему "ширше и глыбже". США уже давно вовлечены в этот вопрос. Еще в советские времена работали институты по Украине. Еще в советские времена готовили почву, искали людей, смыслы определяли. Это очень тонкий вопрос", - сказал он.

"Мы все терпели, терпели, надеялись на мирные договоренности. Такая страна, как США, давно этим занимаются. У нас не было выбора. Такова логика развития событий. Наша цель - в защите людей", - подчеркнул Путин.

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