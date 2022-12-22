Путин: «Мы пощелкаем и «Пэтриоты» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-подхода к журналистам сообщил, что ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания.

Российский лидер подчеркнул, что "на Украину поступает вооружение из стран Варшавского договора, советского производства. И вот там все близко к исчерпанию. Выбили мы много. И вот эта техника близка к исчерпанию".

Президент отметил, что "это не значит, что у стран НАТО нет другой техники. Нет, есть. Вопрос в том, что новые системы вооружения - надо обучать персонал, надо иметь запасы запчастей, ремонтировать. Это большой вопрос и он непростой".

Глава государства добавил, что "второе - возможности самого ОПК западных стран. В США он большой. Но и там не так просто - нужно выделять деньги на этот счет. А это вопрос распределения ресурсов в рамках бюджетного процесса. Это все не так просто".

Владимир Путин заявил, что "да, говорят, "Пэтриоты" могут поставить. Мы пощелкаем и "Пэтриоты".

Как писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин указал, что российские системы С-300 гораздо новее американских ЗРК Patriot. Он отметил, что "Пэтриоты" являются старыми системами и они не работают так, как наши "С-300".

Также глава государства сообщил, что Россия будет наращивать запасы вооружений для подразделений, участвующих в спецоперации на Украине.

Путин подчеркнул, что ВПК Украины, в отличие от российского, стремится к «обнулению». Он заверил, что Россия не намерена наращивать производство вооружений в ущерб другим отраслям экономики.

При этом ранее Путин призвал провести предельно реалистичную оценку положения дел в зоне спецоперации. По словам президента, власти России вынуждены быстро решать вопросы обеспечения СВО и преодоления санкций.