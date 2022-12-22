Путин заверил, что Россия ничего не потеряет из-за потолка цен на нефть Фото: REUTERS

Бюджет России не понесет потерь в результате введения потолка цен на нефть, поскольку предложенный уровень соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье, заявил президент России Владимир Путин.

«Какой бы то ни было индивидуальный ущерб для экономики и топливно-энергетического комплекса не просматривается. Мы примерно и продаем по тем ценам, которые выставлены в качестве потолка, – сказал глава государства на пресс-конференции.

Как заявил президент, введением потолка цен Запад преследует цель ограничить потери бюджета, однако он «ничего не потеряет». По словам Путин, в мировую энергетику стараются «ввинтить новые инструменты», не присущие рыночной экономике.

Как писал сайт KP.RU, Европейский союз утвердил решение о введение потолка цен на российскую нефть 4 декабря 2022, установив данное ограничение на уровне 60 долларов за баррель. Позже страны «Большой семерки» и Австралия согласовали аналогичный потолок цен на черное золото из России.