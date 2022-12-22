Путин рассказал, как собирается встречать Новый год

На Новый год Путин собирается смотреть выступление президента в кругу близких людей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что постарается встретить Новый год в кругу семьи и посмотреть свое поздравление россиянам.

«Постараюсь встретить Новый год в кругу близких, чтобы рядом были. Посмотрю выступление президента, поздравление», – сказал глава государства на пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года российский лидер сообщал, что встретит Новый год в кругу семьи. Глава государства тогда пошутил, что планирует слушать выступление президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Путин не отдыхал ни в один дней новогодних каникул 2021 года. Пресс-секретарь президента указал на напряженную обстановку в Европе, из-за чего российскому лидеру постоянно приходилось слушать доклады. В рабочем режиме проходили новогодние праздники у политика и в предыдущие годы.