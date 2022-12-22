Путин заявил, что Евросоюз "постоянно кланяется и изгибается" перед США

Президент России Владимир Путин убежден, что решение Евросоюза о введении потолка цен на газ из РФ принимается под давлением США.

"Меня иногда наши коллеги и партнеры удивляют своими решениями. В свое время Еврокомиссия навязывала нам переход на биржевое ценообразование цен на газ. Это приведет к всплеску на цен. И сейчас они не знают, как оттуда вырулить, цены регулируют. Нас не слушают, не хотят, не любят. С нами борются. Но сами себя должны были услышать! Они же слушаются во всем американцев, постоянно кланяются и изгибаются", - сказал президент в ходе пресс-конференции.

По его мнению, политика Запада носит колониальный характер. "Они привыкли воровать, грабить другие страны. Это попытка колониального грабежа, но мир изменился и вряд ли им это удастся", - считает Путин.

Новость дополняется