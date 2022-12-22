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НовостиПолитика22 декабря 2022 16:31

Путин заявил, что дефицит бюджета в России меньше, чем в странах G20

Президент России сообщил, что обвал экономики России не состоялся
Сергей ГАПЧУК

Президент России Владимир Путин заявил, что предрекаемый обвал экономики России не состоялся.

Путин отметил, что имеет место снижение - 2,5%.

Глава государства сказал, что инфляция в этом году будет чуть больше 12% и это гораздо лучше, чем в других странах.

Путин подчеркнул, что на следующий год где-то мы будем по результатам экономики в первом квартале, будем стремиться к целевым показателям 4-5%.

Президент указал, что безработица в России минимальная 3,8%.

"У нас - дефицитный бюджет, он будет уменьшаться. В других странах с так называемой "рыночной экономикой". В США - 5,7%, у нас 2%, в Китае - 7%. Во всех экономиках дефицит улетает за 5% и эта хорошая база, чтобы двигаться в 2023 год", - заявил Владимир Путин.