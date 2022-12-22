Путин заявил, что дефицит бюджета в России меньше, чем в странах G20

Президент России Владимир Путин заявил, что предрекаемый обвал экономики России не состоялся.

Путин отметил, что имеет место снижение - 2,5%.

Глава государства сказал, что инфляция в этом году будет чуть больше 12% и это гораздо лучше, чем в других странах.

Путин подчеркнул, что на следующий год где-то мы будем по результатам экономики в первом квартале, будем стремиться к целевым показателям 4-5%.

Президент указал, что безработица в России минимальная 3,8%.

"У нас - дефицитный бюджет, он будет уменьшаться. В других странах с так называемой "рыночной экономикой". В США - 5,7%, у нас 2%, в Китае - 7%. Во всех экономиках дефицит улетает за 5% и эта хорошая база, чтобы двигаться в 2023 год", - заявил Владимир Путин.