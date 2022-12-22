Россия намерена выйти из европейской антикоррупционной конвенции

Законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы поддержали в правительстве России, сообщили РИА Новости Фото: REUTERS

Россия намерена денонсировать Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Данный законопроект поддержало правительство России, сообщили в РИА Новости.

В законопроекте готовится пояснение о том, что решение связано с выходом России из Группы государств против коррупции, а полномочия были прекращены Комитетом министров Совета Европы.

Напомним, ранее Власти России заявили о планах выйти из конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию, рассказал источник, знакомый с планами правительства страны. Дополнительных расходов денонсация конвенции для федерального бюджета не повлечет, заявили авторы законопроекта.

Еще в середине марта Россия приняла решение о выходе из Совета Европы. Позже Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заявил, что после выхода России из СЕ рассмотрение жалоб в отношении РФ приостанавливается.