Сенат США утвердил проект бюджета страны на сумму 1,7 трлн долларов на 2023 год

Сенат США утвердил в проекте бюджета 858 млрд долларов на оборонные расходы в 2023 году Фото: REUTERS

Сенат Конгресса США одобрил проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который завершается 30 сентября. Власти определили его объем в 1,7 трлн долларов, из которых 44,9 млрд долларов предполагается выделить на помощь Украине. Трансляцию заседания верхней палаты Сената США ведет телеканал "Си-спэн". Совокупный объем трат будет выше, чем в 2022 году, почти на 180 млрд. Большая часть средств, 858 млрд долларов, рассчитано на оборону в то время, как на не связанные с обороной траты выделено 722,5 млрд.

Более 300 млн долларов выделяется на "противодействие влиянию России", в том числе на поддержку "энергетической независимости и экономической стабильности" стран, "находящихся под давлением" РФ.

Кроме того, в проект бюджета была включена поправка, согласно которой будут изъяты замороженные в результате санкций активы бизнесменов России для их передачи Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США не стал рассматривать проект закона о выделении Киеву помощи в размере 45 млрд долларов. Отмечалось, что поддержка поправки со стороны некоторых демократов приведет к отказу однопартийцев от голосования по общему пакету расходов, из-за чего Конгрессу США придется принять временный закон о финансировании, а главные решения будут обсуждать уже в 2023 году, когда контроль в палате представителей перейдет Республиканской партии.