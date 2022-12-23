Основателя криптовалютной биржи FTX освободят под залог в 250 млн долларов

Сэм Бэнкман-Фрид добился своего освобождения из-под стражи под крупный залог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В США соучредитель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, обвиняемый в незаконном присвоении двух миллиардов долларов у инвесторов и клиентов, будет освобожден под личную поручительство. Сумма залога составил 250 миллионов долларов США.

Соответствующее решение 22 декабря 2022 года принял в ходе слушаний федеральный судья в Нью-Йорке.

Ожидается, что скандальный предприниматель, являющийся фигурантом одного из самых громких уголовных дел последнего времени, будет освобожден из-под стражи уже в ближайшие дни.

Бэнкман-Фрида ранее задержали на Багамских островах по запросу США на прошлой неделе, а после того, как сам обвиняемый согласился на выдачу Вашингтону, было дано разрешение на экстрадицию. В итоге бизнесмена доставили в Соединенные Штаты, где он в итоге должен будет предстать перед судом.

Данное дело уже получило статус одного из самых крупных в истории США. В начале ноября этого года компания FTX заявила о банкротстве, а ее гендиректор Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли он к действиям, которые позже привели к кризису ликвидности. Сам бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес, заявляет о том, что не присваивал деньги своих клиентов и инвесторов, а вел обычную бизнес-деятельность.