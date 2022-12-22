Основатель криптовалютной биржи FTX прибыл в США в рамках экстрадиции Фото: REUTERS

Основатель и бывший гендиректор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид прибыл в рамках экстрадиции в США, где ему грозят обвинения в финансовом мошенничестве.

Как передает телеканал Fox Business, самолет с 30-летним бизнесменом, который вылетел с Багамских островов, приземлился в Нью-Йорке примерно 22:00 по местному времени в среду, 21 декабря (06:00 мск в четверг, 22 декабря). Отмечается, что обвиняемый покинул аэропорт в сопровождении правоохранителей.

Бэнкман-Фрида задержали на Багамских островах по запросу США на прошлой неделе, а после того, как сам обвиняемый согласился на выдачу Вашингтону, было дано разрешение на экстрадицию.

Данное дело уже получило статус одного из самых крупных в истории США. В начале ноября этого года компания FTX заявила о банкротстве, а ее гендиректор Бэнкман-Фрид подал в отставку. Комиссия по ценным бумагам и биржам США устанавливает, причастен ли он к действиям, которые позже привели к кризису ликвидности. Сам бизнесмен отрицает все обвинения в свой адрес.