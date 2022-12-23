В МИД РФ назвали ключевые условия для обсуждения Москвой гарантий безопасности с Западом

Российский МИД заявил о готовности к переговорам с Западом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоров о гарантиях безопасности между РФ и Западом не будет до тех пор, пока не будет соблюден ряд условий. Об этом заявил директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев. При этом он подчеркнул, что Москва готова к переговорам, однако для их проведения необходимо выполнение ряда требований РФ.

«Пока не прекратится накачка оружием и финансами режима [президента Украины Владимира] Зеленского, не будут выведены американские и натовские военнослужащие/наемники/инструкторы, а также не получат признание определенные нами реалии на земле, преждевременно затевать сколь-нибудь серьезные переговоры о гарантиях […]. Мяч сейчас на американской стороне поля», — рассказал высокопоставленный российский дипломат в разговоре с журналистами информагентства ТАСС.

Ранее российский президент Владимир Путин публично заявил о том, что Москва готова к прямым переговорам с Западом не только по вопросам о гарантиях безопасности, но и по другим ключевым темам международной повестки. Также Россия готова обсуждать с Украиной (и западными партнерами Киева) вопрос о заключении мира.

По словам Путина, все военные конфликты так или иначе заканчивались подписанием тех или иных мирных соглашений. Более того, Путин публично заявил о том, что Россия желает скорейшего завершения конфликта на Украине. Однако в настоящее время из-за недоговороспособности нынешних киевских властей проведение специальной военной операции должно быть продолжено в полном объеме, добавил российский лидер.