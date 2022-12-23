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НовостиЭкономика23 декабря 2022 4:18

Новак рассказал об ответных мерах России на введение потолка цен на нефть

Новак заявил, что Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Новак рассказал об ответных мерах России на введение потолка цен на нефть

Новак рассказал об ответных мерах России на введение потолка цен на нефть

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения.

«В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», - зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак напомнил о готовящемся указе президента России, а также заявил о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти.

Напомним, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России 4 декабря текущего года, поставив данный лимит на уровне 60 долларов за баррель. Страны «Большой семерки» и Австралия также согласовали аналогичное ограничение. Такое решение вступит в силу с 5 февраля следующего года.