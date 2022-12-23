Новак рассказал об ответных мерах России на введение потолка цен на нефть Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения.

«В рамках этого указа - запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом», - зампред правительства в интервью телеканалу «Россия 24».

Новак напомнил о готовящемся указе президента России, а также заявил о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти.

Напомним, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России 4 декабря текущего года, поставив данный лимит на уровне 60 долларов за баррель. Страны «Большой семерки» и Австралия также согласовали аналогичное ограничение. Такое решение вступит в силу с 5 февраля следующего года.