Врачи США призвали снять с продажи «ТераФлю» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выступило с требованием снять с продажи антигистаминный препарат Benadryl, отхаркивающий препарат Mucinex, жаропонижающий препаратов Tylenol, а также порошок от гриппа и ОРВИ Theraflu. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как передает издание, американские врачи призвали снять с продажи данные препараты, заявив их неэффективности. Уточняется, что в состав Benadryl, Mucinex и Tylenol входит безопасное вещество фенилэфрин, которое используется для устранения заложенности носа, и данные препараты отпускаются без рецепта, однако в исследовании FDA отмечается, что их прием не облегчает состояние пациентов.

Напомним, в конце ноября этого года FDA одобрил к производству и применению самое дорогое лекарство в мире. Как писал сайт KP.RU, препарат огромной стоимости предназначен для борьбы с гемофилией.