Госсовет Татарстана предложил переименовать должность президента республики в раиса

Рустам Минниханов теперь будет именоваться раисом Татарстана. Фото: пресс-служба правительства Татарстана

Государственный совет Татарстана предложил переименовать должность президента республики в пятницу, 23 декабря 2022 года. Как сообщает сайт "КП-Казань", согласно предложению депутатов, она будет именоваться раис (глава).

Инициатива направлена на приведение Конституции республики в соответствие российскому законодательству, согласно которому главам регионов не разрешается носить титул президента.

Отметим, что раисами в арабских странах именуют президентов государств.

Напомним, Татарстан остается единственным регионом Российской Федерации, где сохранилась должность президента.

Как ранее писал сайт KP.RU, 22 декабря в Госсовете Татарстана приняли решение доработать пакет поправок в Конституцию республики, уточнив, что в проекте закона не была отражена возможность наименования должности руководителя республики с учетом исторических, а также национальных особенностей.