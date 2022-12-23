Шойгу прибыл в Ижевск, где проведет проверку выполнения гособоронзаказа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Ижевск для проведения проверки по выполнению гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в пятницу, 23 декабря, в Telegram-канале российскоого военного ведомства.

«Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Ижевск, здесь он проверит выполнение гособоронзаказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса», - сказано в заявлении Министерства обороны РФ.

Среди прочего Шойгу проинспектирует производственные мощности предприятия Концерна «Калашников».

Напомним, днем ранее, 22 декабря, министр обороны РФ проинспектировал российские войска в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Как писал сайт KP.RU, заслушивая доклады командиров подразделений, Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения армии.